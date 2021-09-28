Парковка на 71 улице в центре Петербурга станет платной с 1 декабря

Зона платной парковки на 71 улице Центрального района начнет работать с 1 декабря 2021 года, сообщили в комитете по транспорту.

Платной станет парковка на улицах в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки. Перечень адресов доступен на сайте ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга". До 1 декабря парковка на этих улицах останется бесплатной. В комитете ожидают, что платная парковка позволит регулировать транспортные потоки в центре города, обеспечить приоритет общественному транспорту и упорядочить парковочное пространство.

Пока в зону платной парковки входят 28 улиц в центре Петербурга. Ожидается, что в 2022 году зона платной парковки расширится до 336 улиц.

В начале июня комтранс заключил с АО "Петербургские дороги" контракт на разработку проекта по расширению зоны платной парковки в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга, его стоимость составила более 30 млн рублей.