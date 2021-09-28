           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:57

Facebook попросил суд об отсрочке штрафа из-за технических проблем

фото ЗакС политика Facebook попросил суд об отсрочке штрафа из-за технических проблем

Компания Facebook попросила об отсрочке исполнения постановлений мирового судьи участка № 422 Таганского района Москвы о штрафе из-за технических проблем, сообщили в Таганском суде Москвы.

27 сентября был последний день, когда компания могла добровольно оплатить штрафы на сумму 26 млн рублей, отметили в суде. Сейчас Facebook просит об отсрочке, сославшись на технические проблемы в переводе денег в счет погашения штрафов. Суд рассмотрит это заявление на заседании 29 сентября.

14 сентября мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовала Facebook на 21 млн, Telegram – на 9 млн и Twitter – на 5 млн рублей. На сервисы составили протоколы по ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению).

Общая сумма штрафов Facebook к 14 сентября превысила 90 млн, Twitter – около 60 млн, Telegram – примерно 40 млн рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости28 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru