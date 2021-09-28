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Главу "Апологии протеста" Глухова оштрафовали на 10 тысяч рублей за ссылки на "Открытую Россию"

фото ЗакС политика Главу "Апологии протеста" Глухова оштрафовали на 10 тысяч рублей за ссылки на "Открытую Россию"

Новочебоксарский горсуд Чувашии оштрафовал главу правозащитного проекта "Апология протеста" Алексея Глухова по двум протоколам об участии в деятельности "нежелательной организации" на 5 тысяч рублей в каждом случае, передает "Медиазона".

Протоколы были составлены по ст. 20.33 КоАП. Поводом стали ссылки в Facebook и Twitter Глухова на сайт "Открытой России"* в 2016-2017 годах. Всего на правозащитника составили девять протоколов по этой статье.

Ранее Глухова оштрафовали еще на 5 тысяч и на 1,5 тысячи - по делу о распространении экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП).

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними


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