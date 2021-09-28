Главу "Апологии протеста" Глухова оштрафовали на 10 тысяч рублей за ссылки на "Открытую Россию"

Новочебоксарский горсуд Чувашии оштрафовал главу правозащитного проекта "Апология протеста" Алексея Глухова по двум протоколам об участии в деятельности "нежелательной организации" на 5 тысяч рублей в каждом случае, передает "Медиазона".

Протоколы были составлены по ст. 20.33 КоАП. Поводом стали ссылки в Facebook и Twitter Глухова на сайт "Открытой России"* в 2016-2017 годах. Всего на правозащитника составили девять протоколов по этой статье.

Ранее Глухова оштрафовали еще на 5 тысяч и на 1,5 тысячи - по делу о распространении экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП).

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними