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Новости 28 сентября, 20:57

Мэр Оренбурга Владимир Ильиных ушел в отставку

фото ЗакС политика Мэр Оренбурга Владимир Ильиных ушел в отставку

Мэр Оренбурга Владимир Ильиных официально покинул свой пост, сообщили представители администрации города в телеграм-канале. 

По их словам, Ильиных написал заявление о своем увольнении. Пока обязанности главы Оренбурга исполняет первый заместитель Сергей Салмин.

Ильиных стал мэром Оренбурга в феврале 2021 года. В мае к нему пришли с обысками оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции местного УМВД. В тот момент Ильиных находился за пределами города на плановом курсе лечения. Попутно обыски проходили в администрации Оренбурга.

Ильиных выдвигался на выборах в Госдуму по списку "Единой России". Шедшие перед ним губернатор Оренбургской области Денис Паслер и депутаты местного Заксобрания Светлана Быкова и Сергей Грачев отказались от своих мандатов. Таким образом, Ильиных может стать депутатом Госдумы.


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