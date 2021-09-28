Мандаты нашли депутатов

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Новый созыв Заксобрания Петербурга получил удостоверения. Несмотря на многочисленные скандалы с подсчетом голосом на выборах, бойкотировать церемонию вручения мандатов оппозиционные фракции не стали, но отдельные депутаты отказались фотографироваться с председателем Горизбиркома.

Мандаты депутатов седьмого созыва вручали за день до начала его работы, 28 сентября. В Ротонде Мариинского дворца собрались члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии, чиновники Смольного, сотрудники аппарата ЗакСа и, конечно, депутаты: старые и недавно избранные. Председателя шестого созыва Вячеслава Макарова не было.

Мероприятие открыла секретарь Горизбиркома Марина Жданова. Полтора месяца назад городской парламент безуспешно пытался лишить ее полномочий. Теперь она объявляла фамилии вновь избранных депутатов. Сначала списочников, потом одномандатников. Депутаты под аплодисменты присутствовавших подходили к главе Горизбиркома Наталье Чечиной, получали из ее рук корочки и делали протокольное фото. Когда очередь дошла до бывшего вице-губернатора Александра Бельского, аплодисменты прозвучали заметно громче. Бельский отвечал за проведение выборов со стороны Смольного, при этом сам шел в парламент по общегородской части списка "Единой России". Теперь он считается фаворитом на должность спикера нового созыва ЗакСа.

Получив удостоверение, бывший заместитель губернатора обнял и поцеловал бывшую подчиненную Александра Беглова Чечину. Позже так же тепло ее приветствовали другие депутаты из команды Смольного: экс-глава Выборгского района Валерий Гарнец, экс-вице-губернатор Николай Бондаренко и руководивший комитетом по соцполитике Александр Ржаненков.

Овации вновь усилились, когда для вручения мандата пригласили Марину Макарову, дочь председателя шестого созыва ЗакСа. Оказалось, что она уже поменяла фамилию. На выборы кандидатка шла Лыбаневой. Аплодировать ей старались не тише, чем Бельскому. Этого удалось добиться за счет поддержки из задних рядов - там стояли в основном сотрудники аппарата ЗакСа.

Не менее громко хлопали при выходе единоросса Дениса Четырбока, который в прошлом созыве руководил парламентским комитетом по законодательству. На выборах он боролся в округе № 17 с кандидаткой от "Новых людей" Ольгой Герасиной. Герасина в итоге в ЗакС прошла по партийному списку. Объявление фамилии своей недавней соперницы Четырбок встретил с легкой улыбкой, но отказываться от аплодисментов не стал.

А вот теперь уже бывший депутат и член "Единой России" Юрий Бочков не стал хлопать Дмитрию Павлову из "Новых людей", которому проиграл в округе № 24. Хотя Бочков был в медицинской маске, ухмылка на лице единоросса при появлении противника все равно была заметна.

Передача корочек в руки каждому из парламентариев занимала всего несколько секунд. Но некоторые задерживались у председателя Горизбиркома. Например, единоросс Игорь Высоцкий громогласно заявил: "Служу Санкт-Петербургу". До Чечиной и обратно он шел строевым шагом. "Яблочник" Борис Вишневский говорил с главой ГИК дольше всех.

- Она сказала: "Борис Лазаревич, вы герой". А я сказал: "Из трех побед у меня украли две. Конечно, мы с этим не смиримся", - пересказал Вишневский свой разговор ЗАКС.Ру.

Получив мандат, он отказался фотографироваться с Чечиной. Вишневский заявил журналистам, что это принципиальная позиция в связи с многочисленными нарушениями на избирательных участках в дни выборов.

Кроме этого небольшого демарша "яблочника", других публичных проявлений недовольства от оппозиции не было. 10 лет назад, после выборов 2011 года, фракция "Справедливая Россия" демонстративно покинула церемонию вручения удостоверений, заявив, что у их партии украли победу на выборах. Нынешний лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина считает подобные акции декоративными.

- Это немножко декорация, спектакль, - прокомментировала ЗАКС.Ру Шишкина. - Что значит не прийти, не получать? А с черного хода потом прийти получать можно? Либо вообще от мандатов отказываться… Но эти мандаты мои коллеги заработали честно. Мне кажется, главное - довести до конца историю с честностью и прозрачностью выборов. Это моя политическая задача и задача моей команды. Фальсификаторы должны быть наказаны.

Обновленный ЗакС начнет свою работу в среду, 29 сентября. С этого же дня в судах начнут рассматривать иски оппозиционных партий об отмене результатов выборов на тех избирательных участках, где, по мнению истцов, произошли наиболее вопиющие нарушения.





























текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников