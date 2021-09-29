           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:05

Депутатов и чиновников у Мариинского дворца встретила пикетчица с красным флагом

фото ЗакС политика Депутатов и чиновников у Мариинского дворца встретила пикетчица с красным флагом

Утром 29 сентября перед первым заседанием нового созыва Законодательного собрания у Мариинского дворца женщина провела одиночный пикет.

Пикетчица, которая отказалась представиться корреспонденту ЗАКС.Ру, держала в руках плакат "Выборы-21. Путинский МРОТ - 13,600 рублей. Мрет наш народ", а подмышкой - красный флаг с серпом и молотом. 

Всем подходившим, включая сотрудников полиции, она говорила, что из-за капиталистов и "Единой России" народ обнищал. 

Пикетчица заявила, что не причисляет себя к сторонникам КПРФ и не считает эту партию коммунистической.

photo_2021-09-29_10-05-13 (2).jpg (163 KB)

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости29 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru