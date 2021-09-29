В новом созыве ЗакСа осталось старое отношение к журналистам

В самом начале работы нового созыва Законодательного собрания Петербурга, 29 сентября, сразу нескольких корреспондентов городских СМИ не пустили в зал заседаний.

В пресс-службе ЗакСа заявили, что внутри могут находиться только съемочные группы телеканалов, а остальные должны следить за заседанием по видеотрансляции. Подобное практиковалось и в конце прошлого, шестого созыва.

Кроме того, на заседание не был аккредитован корреспондент "Эха Петербурга" Сергей Кагермазов. В шестом созыве его принципиально отказывались пускать на мероприятия в Мариинском дворце.

Первое заседание седьмого созыва ЗакСа началось в 10:00 утра 29 сентября. Регистрацию прошли 47 из 50 избранных депутатов.

Сергей Еремеев