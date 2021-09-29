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Новости 10:25

Беглов выступил перед новым созывом ЗакСа Петербурга

фото ЗакС политика Беглов выступил перед новым созывом ЗакСа Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с приветственным словом на первом заседании седьмого созыва ЗакСа 29 сентября. 

Глава города поздравил парламентариев с избранием и заявил, что по итогам выборов большинство избирателей "уверенно поддержали нашего президента Владимира Владимировича Путина". Губернатор назвал парламентский корпус и органы исполнительной власти одной командой, "командой города". 

- Вы все и каждый из вас пишет историю нашего великого города. От всех вас и от каждого из вас зависит, какой будет эта история, - подчеркнул Беглов. 

Первое заседание нового созыва ЗакСа открыл старейший депутат, член фракции КПРФ Борис Зверев. Регистрацию прошли 47 из 50 избранных парламентариев.

Сергей Еремеев


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