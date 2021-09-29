Беглов выступил перед новым созывом ЗакСа Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с приветственным словом на первом заседании седьмого созыва ЗакСа 29 сентября.

Глава города поздравил парламентариев с избранием и заявил, что по итогам выборов большинство избирателей "уверенно поддержали нашего президента Владимира Владимировича Путина". Губернатор назвал парламентский корпус и органы исполнительной власти одной командой, "командой города".

- Вы все и каждый из вас пишет историю нашего великого города. От всех вас и от каждого из вас зависит, какой будет эта история, - подчеркнул Беглов.

Первое заседание нового созыва ЗакСа открыл старейший депутат, член фракции КПРФ Борис Зверев. Регистрацию прошли 47 из 50 избранных парламентариев.

Сергей Еремеев