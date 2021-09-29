Руководить редакционной комиссией ЗакСа будет Олег Милюта

Депутат от "Единой России" Олег Милюта возглавил редакционную комиссию седьмого созыва Законодательного собрания Петербурга. Голосование состоялось на первом заседании созыва 29 сентября.
Кандидатуру единоросса поддержали 37 депутатов. Против проголосовали один. Трое воздержались.
В состав комиссии вошли Андрей Алескеров ("Справедливая Россия - За правду"), Павел Иткин (ЛДПР), Андрей Горшечников и Михаил Барышников (оба - "Единая Россия").
До своего избрания в Закс Милюта возглавлял город Колпино.