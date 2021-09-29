На должность спикера ЗакСа выдвинули кандидатуры Бельского, Шишлова и Бороденчика

На пост председателя нового созыва Законодательного собрания Петербурга на первом заседании 29 сентября выдвинули троих претендентов.

"Единая Россия" представила кандидатуру бывшего вице-губернатора Петербурга Александра Бельского. Руководитель фракции Павел Крупник отметил большой опыт своего однопартийца.

КПРФ выдвинула своего депутата Вячеслава Бороденчика, экс-депутата МО "Коломяги". Лидер фракции коммунистов Роман Кононенко отметил, что на выборах многие видели в КПРФ альтернативу "коллективной партии власти", а при выборе спикера эта альтернатива - их представитель.

Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский назвал своего коллегу, бывшего омбудсмена Петербурга Александра Шишлова, одним из самых опытных политиков страны. Он отметил дипломатические качества депутата, назвав его исключительно умным и ответственным человеком, и заявил, что парламенту нужен именно такой спикер.

Сергей Еремеев