Суточная смертность от COVID-19 в России обновила рекорд второй раз подряд

За сутки 28 - 29 сентября в статистику внесли 857 летальных исходов от коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это максимум за все время эпидемии в России, предыдущий рекорд был установлен накануне.

По официальным данным, от коронавируса умерли 206 388 россиян.

Нарастающим итогом за все время эпидемии в России выявили 7 487 138 случаев заболевания. За минувшие сутки зафиксировали 22 430 новых случаев заражения. В Петербурге заболели еще 1 933 человека, по количеству новых случаев город находится на втором месте. На первом - Москва: там выявили 3 004 новых заболевших, на третьем - Подмосковье, где заболели еще 1 223 человека.