Александр Бельский избран спикером Заксобрания Петербурга

Председателем Заксобрания Петербурга седьмого созыва избрали депутата от "Единой России", бывшего вице-губернатора Александра Бельского, передает корреспондент ЗАКС.Ру.
Голосование проходило тайно. Кандидатуру Бельского поддержали 40 из 49 присутствовавших депутатов.
Фракция "Яблоко" выдвинула на эту должность бывшего регионального омбудсмена Александра Шишлова, КПРФ - бывшего депутата МО "Коломяги" Вячеслава Бороденчика. За Шишлова проголосовали три депутата, за Бороденчика - шесть.
Первое заседание нового созыва ЗакСа открыл старейший депутат, член фракции КПРФ Борис Зверев. Перед парламентом выступил губернатор Александр Беглов.