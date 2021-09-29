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Новости 12:08

Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко решили отказаться от мандатов депутатов Госдумы от "Единой России"

фото ЗакС политика Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко решили отказаться от мандатов депутатов Госдумы от "Единой России"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подали в Центризбирком заявления об отказе от мандатов депутатов Госдумы восьмого созыва, передает ТАСС.

Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко возглавляли общефедеральную часть списка "Единой России". В первой пятерке также шла детский омбудсмен Анна Кузнецова: ожидается, что она не сдаст мандат депутата. Вопрос об отказе четверки единороссов от мест в Госдуме ЦИК рассмотрит на заседании 29 сентября.

24 сентября ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму. "Единая Россия" получила 324 мандата из 450 - это конституционное большинство. КПРФ получила 57 мест в нижней палате парламента, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. По одному человеку в Госдуме представят "Гражданская платформа", "Родина" и Партия роста, также прошли пять самовыдвиженцев.

 


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