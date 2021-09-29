Бельский позволил журналистам присутствовать в зале заседаний ЗакСа

Единоросс Александр Бельский сразу после избрания председателем Заксобрания Петербурга 29 сентября распорядился, чтобы в зал заседания городского парламента впустили прессу.

- У нас сейчас эпохальное событие. Мы на федеральный уровень хотим отправить своего представителя. У нас фракция "Яблоко" обращалась с тем, чтобы коллеги-журналисты попали в зал. Можно попросить пропустить их зал? - сказал Бельский.

Он уточнил, что представители СМИ обязательно должны надеть маски и продезинфицировать руки.

Ранее корреспондентов печатных изданий на заседание не пускали сотрудники пресс-службы и аппарата ЗакСа. Они объясняли это эпидемиологическими мерами. Подобные порядки в городском парламенте действовали с конца шестого созыва, когда ЗакСом управлял ещё Вячеслав Макаров.

Сергей Еремеев