ЦИК перераспределил мандаты и зарегистрировал избранных по спискам депутатов Госдумы

Центральная избирательная комиссия 29 сентября зарегистрировала 153 новоизбранных депутата Государственной думы. Регистрация касается тех парламентариев, которые прошли в ГД по спискам партий.

Член Центризбиркома Евгений Шевченко сообщил, что 72 избранных депутата отказались от своих мандатов. Они передаются другим кандидатам от партий, уточнил Шевченко. Отказы пришли от избранных парламентариев от партий "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Новые люди", уточнила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Ранее СМИ сообщили, что от своих мандатов отказались министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Их выдвинула в Госдуму "Единая Россия".

Напомним, выборы депутатов Государственной думы прошли 17-19 сентября. Итоги голосования Центризбирком подвел 24 сентября. Большинство мест в парламенте получила "Единая Россия".

София Саттарова