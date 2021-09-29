Бельский пообещал отвечать на вопросы журналистов без предварительного согласования

Новый спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, отвечая на вопрос ЗАКС.Ру, пообещал, что вопросы на его брифингах можно будет задавать просто по поднятой руке, предварительного согласования с пресс-службой, как это было в VI созыве, не потребуется.

- Пожалуйста, поднимайте руку, задавайте вопросы. Единственное, убедительная просьба ко всем – [действовать] регламентированно по времени, просто чтобы не перегибать, - сказал Бельский.

Он также пообещал изучить ситуацию с систематическими отказами в аккредитации корреспонденту "Эха Москвы в Петербурге" Сергею Кагермазову. После нескольких критических публикаций в адрес спикера VI созыва Вячеслава Макарова его перестали пускать на заседания в Мариинский дворец.

- То, что касается этого человека… Я не владею вопросом. Я разберусь с этим. Думаю, что, если там нет никаких серьезных проблем, конечно [аккредитация будет дана], - пообещал Бельский.

На вопрос о возможном обновлении аппарата парламента новый спикер ответил, что все будет зависеть от профессиональных качеств людей и того, насколько людям будем комфортно друг с другом работать.

Сергей Еремеев