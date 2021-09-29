ГИК: Избирком обратился к правоохранителям из-за истории с УИК № 177

Председатель территориальной избирктальной комиссии № 2 обратился в правоохранительные органы из-за публикаций в СМИ о том, что в УИК № 177 якобы работали не члены комиссии, сообщила глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина. Об этом она сказала на заседании Центризбиркома 29 сентября.

Чечина уточнила, что глава ТИК № 2 просит правоохранителей проверить ситуацию на наличие состава административного или уголовного правонарушения. Она заявила, что сам Горизбирком тоже разбирает инцидент.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что во время выборов 17-19 сентября членами участковой комиссии № 177 якобы представлялись сторонние люди. Из них, вероятно, состояла половина избиркома, писали СМИ.

София Саттарова