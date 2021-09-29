Бельский: Элла Александровна Памфилова имеет право задавать вопросы

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский на брифинге 29 сентября прокомментировал высказывания главы ЦИК Эллы Памфиловой в свой адрес.

Памфилова заявила о конфликте интересов нового руководителя парламента и сказала, что он "сам себя избрал". Она также объявила, что ЦИК обратилась в Генпрокуратуру "по поводу вновь избранного сегодня спикера Заксобрания Питера Александра Бельского".

По словам спикера, законность его выдвижения в городской парламент подтвердили юристы центрального аппарата "Единой России". Если главам районов и руководителям комитетов нельзя исполнять свои обязанности во время электоральной кампании, то у заместителей губернатора такая возможность есть.

- Я был заместителем председателя комиссии, которая оказывала содействие выборному процессу. Это всё, что касается безопасности на участках, организации работы на участках, организации технической, - уточнил Бельский. - Что касается вопросов ко мне Эллы Александровны: Элла Александровна имеет право задавать вопросы. Пожалуйста, для этого есть следственные органы.

Во время выборов Бельский, будучи вице-губернатором, отвечал за проведение выборов по линии Смольного. При этом он сам был кандидатом в депутаты ЗакСа по списку "Единой России".

Сергей Еремеев