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Новости 13:48

Юриста московского отделения КПРФ Биджиева арестовали на 10 суток

фото ЗакС политика Юриста московского отделения КПРФ Биджиева арестовали на 10 суток

Юриста московского отделения КПРФ Мухамеда Биджева арестовали на 10 суток по статье об организации несогласованной акции, сообщили представители горкома партии.

На Биджиева составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП. Арест на 10 суток – максимальное наказание по этой части. Поводом мог стать репост записи о встрече с депутатами на Пушкинской площади 20 сентября в соцсетях. В КПРФ отметили, что у Биджева двое несовершеннолетних детей и он никогда не привлекался к административной ответственности.

29 сентября КПРФ подала 31 иск, оспаривая результаты выборов в Москве. Коммунисты выступают против итогов электронного голосования, после которого кандидаты от партии резко потеряли позиции, уступив единороссам. 

28 сентября полиция окружила здание юридической службы горкома КПРФ. Из-за этой блокады юристы не могли покинуть здание, чтобы отнести документы в суд для подачи исков. Биджева задержали, когда он решил выйти из здания.


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