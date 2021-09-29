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"Попытка придать политический окрас законным действиям полиции": ГУ МВД объяснило блокировку офисов КПРФ в Москве

фото ЗакС политика "Попытка придать политический окрас законным действиям полиции": ГУ МВД объяснило блокировку офисов КПРФ в Москве

Пресс-служба ГУ МВД по Москве заявила, что полицейские выявляют и задерживают тех, кто участвовал в несогласованных акциях протеста КПРФ в столице 20 и 25 сентября. 

Блокировку юридической службы московского горкома КПРФ в течение суток в МВД объяснили тем, что там находился кандидат в депутаты Павел Иванов, и он находился там "более 5 суток, пытаясь избежать административной ответственности за высказанные ранее призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях". Также в МВД заявили, что приемную первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова полицейские оцепили из-за того, что там находился юрист Мухамед Биджиев, которого решили задержать за призывы к акции 20 сентября. Суд в итоге арестовал Биджиева на 10 суток.

"При этом здание сотрудниками полиции не блокировалось, внутрь они не входили", - заявили полицейские.

В МВД дали понять, что продолжат искать участников акций.

"ГУ МВД России по Москве расценивает публичные заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, осуществляющим мероприятия по обеспечению общественного порядка. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности", - заключили представители полиции.

28 сентября полиция окружила здание юридической службы горкома КПРФ. Из-за этой блокады юристы не могли покинуть здание, чтобы отнести документы в суд для подачи исков. Коммунисты выступают против итогов электронного голосования, после которого кандидаты от партии резко потеряли позиции, уступив единороссам. 

В итоге, когда 29 сентября окружение было снято, КПРФ подала 31 иск. Глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что намерена обратиться в МВД за разъяснениями.


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