Избравшийся в ЗакС Беликов намерен и дальше руководить Советом муниципальных образований

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Всеволод Беликов надеется сохранить за собой должность председателя Совета муниципальных образований, которым руководил около 16 лет. В разговоре с ЗАКС.Ру парламентарий отметил, что закон позволяет такое совмещение.

– Я избран на пять лет. Срок полномочий моих заканчивается через три года. В ближайшее время я соберу коллег и предложу им рассмотреть возможность сохранения меня [в должности председателя Совета МО], – рассказал Беликов.

По словам депутата, в разных регионах России аналогичные советы возглавляют люди в разных должностях, вплоть до руководителей исполнительных органов власти.

Совет муниципальных образований Петербурга учредили в декабре 2005 года. С самого начала им руководил Беликов. Совещательный орган объединяет руководителей большинства муниципалитетов города.

До избрания депутатом ЗакСа седьмого созыва Беликов около 20 лет возглавлял МО "Финляндский округ".