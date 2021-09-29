Редактора DOXA Арамяна задержали на выходе из ГСУ СК и увезли в неизвестном направлении

Выходивший из здания Главного следственного управления Следственного комитета РФ редактор DOXA Армен Арамян был задержан сотрудниками полиции: силовики усадили его в служебный автомобиль и увезли в неизвестном направлении без объяснения причин.

По информации адвоката "Агоры" Леонида Соловьева, журналиста везут в отдел для составления протокола об административном правонарушении, правда, по какой статье — неизвестно.

Напомним, редакторы DOXA Алла Гутникова, Наталья Тышкевич, Владимир Метелкин и Армен Арамян являются фигурантами дела о вовлечении несовершеннолетних в протестные акции 2021 года, о которых они рассказывали в интернете (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Речь идет о видеообращении журнала, в котором они говорили о зимних митингах в поддержку Алексея Навального. Сторона защиты настаивает, что в материалах DOXA не было прямых призывов к участию несовершеннолетних в протестах.