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Новости 17:58

Бывшего замминистра просвещения Ракову заподозрили в хищении 50 млн бюджетных рублей

фото ЗакС политика Бывшего замминистра просвещения Ракову заподозрили в хищении 50 млн бюджетных рублей

Вице-президент Сбербанка, бывшая замминистра просвещения Марина Ракова подозревается в хищении 50 млн рублей из государственного бюджета, информирует РИА "Новости".

В рамках дела, возбужденного по п. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), у неё дома и на работе прошли следственные мероприятия.

Правоохранители изучают контракты, заключенные при участии Раковой в 2019 году в бытность ее замглавы Минпросвещения, на сумму, превышающую 150 млн рублей.

В рамках инкриминируемой чиновнице статьи ей грозит до 10 лет колонии.

В 2018–2020 годах Ракова являлась заместителем министра просвещения Ольги Васильевой. Среди прочего она занималась проектом "Новая модель дополнительного образования детей", который направлен на создание детских технопарков.


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