           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:16

Минюст включил "ОВД-Инфо", "Медиазону" и ещё 22 человека в перечень иноагентов

фото ЗакС политика Минюст включил "ОВД-Инфо", "Медиазону" и ещё 22 человека в перечень иноагентов

Министерство юстиции РФ заметно расширило перечень иностранных агентов, пополнив его проектами "ОВД-Инфо"* и "Медиазона"**, а также именами 22 граждан.

В списке физлиц представлены: Каткова Вероника Вячеславовна; Карезина Инна Павловна; Кузьмина Людмила Гавриловна; Костылева Полина Владимировна; Лютов Александр Иванович; Жилкин Владимир Владимирович; Жилинский Владимир Александрович; Тихонов Михаил Сергеевич; Пискунов Сергей Евгеньевич; Ковин Виталий Сергеевич; Кильтау Екатерина Викторовна; Любарев Аркадий Ефимович; Гурман Юрий Альбертович; Грезев Александр Викторович; Важенков Артем Валерьевич; Иванова София Юрьевна; Пигалкин Илья Валерьевич; Петров Алексей Викторович; Егоров Владимир; Владимирович; Гусев Андрей Юрьевич; Смирнов Сергей Сергеевич и Верзилов Петр Юрьевич.

Последние двое - учредитель и издатель "Медиазоны". Другие 20 человек - сотрудники движения по наблюдению за выборами "Голос"***.

Включить "Медиазону" в обозначенный реестр предложил Фонд защиты национальных ценностей, который связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным. Глава фонда Максим Шугалей также настаивал, что иноагентом следует признать Сергея Смирнова.

Отметим, что "ОВД-Инфо" включили в иной список - реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Данный перечень дополнили также АНО "Нижегородский центр немецкой и европейской культуры"**** и Ивановская областная общественная организация "Центр гендерных исследований"*****.

 

*"ОВД-Инфо" внесено Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента

**"Медиазона" внесена Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов

****"Голос" включен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

****АНО "Нижегородский центр немецкой и европейской культуры" внесен Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента

*****Ивановская областная общественная организация "Центр гендерных исследований" внесена Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости29 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru