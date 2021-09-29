           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 29 сентября, 19:19

"Нашу работу заметили": координатор "Голоса"* Костылева** о включении в реестр иноагентов

фото ЗакС политика "Нашу работу заметили": координатор "Голоса"* Костылева** о включении в реестр иноагентов

Координатор движения "Голос"* в Петербурге Полина Костылева** не собирается прекращать работу после включения в список СМИ-иноагентов. Она считает, что проект отлично показал себя во время выборов, и его работа не осталась незамеченной со стороны властей, что и стало причиной для попадания в перечень. 

– Деятельность "Голоса" по осуществлению наблюдения на выборах была очень успешна. И была отмечена статусом иноагента со стороны государства. Это (включение в реестр – ЗАКС.Ру) действительно здорово ухудшит жизнь. Что делать? Будем жить в такой ситуации и продолжать то, что мы делаем. С одной стороны, ты понимаешь, что ты делал это не зря, твою работу заметили. С другой стороны, твоя жизнь в какой-то степени ухудшится. Нужно принять эти правила игры, – рассказала ЗАКС.Ру  Костылева. 

Включение в реестр стало для нее неожиданным. Она считает, что персональное упоминание ее и коллег в списке Минюста — это попытка властей "точечно выключить" участников "Голоса".

Кроме Костылевой в реестр попали три члена совета объединения, а также 13 руководителей региональных отделений. 

 

*"Голос" включен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

** Полина Костылева внесена Минюстом в перечень СМИ-иноагентов

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости30 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru