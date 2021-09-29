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Новости 29 сентября, 19:35

Гранты Президентского фонда культурных инициатив получили 70 проектов из Петербурга

фото ЗакС политика Гранты Президентского фонда культурных инициатив получили 70 проектов из Петербурга

Президентский фонд культурных инициатив решил предоставить гранты 70 проектам из Петербурга, информирует комитет по культуре у себя на странице "ВКонтакте".

Северная столица стала одним из лидеров конкурса среди всех регионов РФ.

Гранты достались таким проектам, как фестиваль живого кино "Кинолес", Книжный маяк, социально-благотворительный проект "Будь с городом!" и другим.

Также при поддержке президентского фонда в Петербурге снимут документальный фильм о князе Александре Невском для глухонемых, пройдёт всероссийский конкурс "Битва хоров!" и фестиваль негосударственных театров, и многое другое.

Петербургским проектам на их задумки будет выделено 217 млн рублей.

Следует отметить, что вице-губернатор Борис Пиотровский является членом координационного совета президентского фонда.


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