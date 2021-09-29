В МВД считают, что СМИ-иноагенты намеренно "очерняют" облик мигрантов

Признанные иностранными агентами СМИ намеренно пишут в негативном контексте о живущих в России мигрантах, внося свою лепту в создание их нелицеприятного образа, полагает начальница Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

"Тут играют роль СМИ, которые финансируются из-за рубежа, которые признаны иностранными агентами. Мы анализировали преступность среди мигрантов этих лет, сравнивали с допандемийной ситуацией. Я полагаю, что это выдуманные истории, чтобы, с одной стороны, криминализировать образ иностранца, которому он не соответствует, а с другой стороны, породить в душах коренного населения неприязнь к мигрантам", — приводит мнение Казаковой ТАСС.

Представительница МВД посетовала, что СМИ специально игнорируют положительную повестку и не пишут об успешной интеграции мигрантов в российское общество, а также их пользе социуму.

"Я полагаю, нет ни национальности у преступников, нет ни принадлежности именно к тому или иному государству. Есть преступник, совершивший то или иное преступление, и мы относимся к этому именно так", — заключила Казакова.

В МВД отчитывались, что с января по август текущего года количество совершенных приезжими преступлений возросло почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В ведомстве отметили участившиеся массовые драки, в которых часто замешаны мигранты.