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Новости 29 сентября, 20:14

В Москве силовики задержали профессора Кагарлицкого, сорвав его лекцию о Марксе в Шанинке

фото ЗакС политика В Москве силовики задержали профессора Кагарлицкого, сорвав его лекцию о Марксе в Шанинке

Столичные правоохранители задержали главу Института глобализации и социальных движений*, профессора Бориса Кагарлицкого у стен Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка), где он должен был читать лекцию. Об инциденте он сам сообщил у себя в Twitter.

"Меня задержала полиция у дверей университета (МВШСЭН), где я должен был прочитать лекцию о Марксе. Везут составлять протокол об административном правонарушении в отд. Аэропорт. Держатся корректно", – отчитался Кагарлицкий.

По какой статье хотят привлечь к ответственности социолога, не сообщается.

Добавим, что Кагарлицкий является противником дистанционного электронного голосования, с исками по отмене результатов которого ранее обратились представители КПРФ.

*Минюст РФ включил Институт глобализации и социальных движений в реестр НКО, выполняющих функции иноагента


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