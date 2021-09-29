           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:39

Активистку Ксению Безденежных отправили на 7 суток в спецприёмник из-за акции КПРФ 20 сентября

фото ЗакС политика Активистку Ксению Безденежных отправили на 7 суток в спецприёмник из-за акции КПРФ 20 сентября

В Москве суд назначил административный арест активистке "СоцФем альтернативы" Ксении Безденежных за повторное нарушение правил проведения митингов (ст. 20.2 КоАП), информирует SOTA.

Поводом для преследования активистки стало её участие в акции КПРФ на Пушкинской площади, проходившей в формате встречи с депутатами КПРФ 20 сентября.

Сама Безденежных тоже была кандидатом в депутаты Госдумы, однако не смогла собрать необходимое количество подписей в свою поддержку.

Активистку задержали 28 сентября: в отдел, где она находилась, не пускали адвоката. Защитник слышал громкие женские крики, доносящиеся из ОВД, и предполагал, что их может издавать Безденежных, к которой могли применять грубую силу в ходе обыска.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости29 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru