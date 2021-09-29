Активистку Ксению Безденежных отправили на 7 суток в спецприёмник из-за акции КПРФ 20 сентября

В Москве суд назначил административный арест активистке "СоцФем альтернативы" Ксении Безденежных за повторное нарушение правил проведения митингов (ст. 20.2 КоАП), информирует SOTA.

Поводом для преследования активистки стало её участие в акции КПРФ на Пушкинской площади, проходившей в формате встречи с депутатами КПРФ 20 сентября.

Сама Безденежных тоже была кандидатом в депутаты Госдумы, однако не смогла собрать необходимое количество подписей в свою поддержку.

Активистку задержали 28 сентября: в отдел, где она находилась, не пускали адвоката. Защитник слышал громкие женские крики, доносящиеся из ОВД, и предполагал, что их может издавать Безденежных, к которой могли применять грубую силу в ходе обыска.