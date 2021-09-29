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Новости 29 сентября, 20:38

На сайте Смольного отфотошопили фото со встречи Беглова и вице-премьера Туркменистана

фото ЗакС политика На сайте Смольного отфотошопили фото со встречи Беглова и вице-премьера Туркменистана

Фотографии на сайте администрации Петербурга с официальной встречи губернатора Александра Беглова с вице-премьером Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в Ашхабаде, на которых российскую делегацию представили флагом Сербии, подверглись ретуши, обратила внимание "Фонтанка" 29 сентября. 

На сайте Смольного новость о поездке главы города появилась 26 сентября. Оригинальные снимки со встречи ЗАКС.Ру публиковал в своем Telegram-канале "Все в ЗАКС". Через некоторое время изображение заменили, "перекрасив" флажок в цвета российского флага. Но на лакированном столе осталось отражение государственного символа Сербии. 

Визит делегации из Петербурга в Туркменистан был приурочен к 30-летию независимости государства. Беглов обсудил с заграничными коллегами перспективы сотрудничества в строительной и гуманитарной сферах. 


Константин Леньков, фото - gov.spb.ru


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