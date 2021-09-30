К родителям шеф-редактора The Insider* пришли с обыском: его мать не выходит на связь

Ранним утром 30 сентября столичные силовики пришли с обыском к родителям шеф-редактора The Insider* Романа Доброхотова, уведомила "ОВД-Инфо"** его мама, находившаяся дома.

Оперативные мероприятия начались в 07:00.

Причина визита правоохранителей к членам семьи Доброхотова не уточняется.

Напомним, что к самому шеф-редактору также приходили с обыском 28 июля. Он проходит свидетелем по делу о клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа. Доброхотов упоминал его в публикации, где утверждалось, что ван дер Верфф якобы мог сотрудничать с ГРУ и получать деньги за распространение сведений о сбитом над Донбассом малайзийском Boeing. Дело возбуждено по заявлению нидерландца из-за поста в Twitter-аккаунта Доброхотова. При этом журналист остался свидетелем.

Обновлено в 11:00.

Доброхотов известил, что обыски у его семьи проходят по статье 322 УК РФ о незаконном пересечении границы. Сотрудники ФСБ, проводящие обыск, изымают всю компьютерную технику из квартир.

*The Insider внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**"ОВД-Инфо" внесено Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента