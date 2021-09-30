Москвичам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тест на COVID-19

В Москве утвердили новый алгоритм приёма пациентов с подозрением на коронавирус: начиная с 1 октября всем гражданам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тест на COVID-19, уведомила вице-мэр и глава столичного оперштаба Анастасия Ракова.

В случае положительного результата анализа пациентам будут назначать схему лечения и выдавать необходимые лекарства. С заражёнными подпишут согласие на обязательную самоизоляцию. Также тест должны будут сделать все, кто проживает с инфицированным.

Подобная схема, уверена Ракова, поможет оперативно начинать лечить заболевших коронавирусом. "У тестов высокая чувствительность — в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР", — уточнила глава оперштаба.

Экспресс-тест позволяет определить за 10-20 минут наличие антигена COVID-19 в организме.