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Цивилёв попросил Эргашева вернуть петербуржцам возможность вызывать врача через поликлинику

фото ЗакС политика Цивилёв попросил Эргашева вернуть петербуржцам возможность вызывать врача через поликлинику

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилёв обратился к курирующему сферу здравоохранения в городе вице-губернатору Олегу Эргашеву с просьбой вернуть петербуржцам возможность вызывать врача на дом не только через голосового помощника по номеру "112", но и "старым" способом - через поликлинику.

С проблемами записи через бота "112" столкнулись пожилые горожане, пожаловавшиеся парламентарию на возникшие неудобства.

"Система, безусловно, может быть полезной для горожан, но не все могут ей пользоваться. Пожилые люди не готовы к техническим новшествам, разговаривать с роботом и читать СМС с подтверждением вызова. Впрочем, вопросы возникают и у их технически подкованных родственников. Так, СМС-сообщение приходит через 2-2,5 часа после вызова. А сам врач - ещё позднее, в том числе и на следующий день. При этом все это время люди остаются в неведении и не имеют возможности связаться с кем-либо, кроме робота", - указал на недочёты системы Цивилёв.     

В связи с этим депутат и предложил Эргашеву вернуть петербуржцам возможность вызывать врача по телефонам поликлиник или районного колл-центра.   


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