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Новости 11:41

Горизбирком обязал территориальные комиссии заново рассмотреть поступившие во время выборов жалобы

фото ЗакС политика Горизбирком обязал территориальные комиссии заново рассмотреть поступившие во время выборов жалобы

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 30 сентября рассмотрела жалобы на решения территориальных избиркомов, которые приняты на обращения по нарушениям на избирательных участках, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Член Горизбиркома Олег Зацепа сообщил, что в ГИК поступила жалоба кандидата в депутаты Законодательного собрания Юрия Багрова на решение территориальной комиссии № 22 по жалобе на УИК № 343. Кандидат заявил, что участковая комиссия якобы провела надомное голосование без оформления ряда необходимых документов, рассказал Зацепа. Он добавил, что Багров требовал признать 600 бюллетеней с "надомки" недействительными. ТИК № 22 отказала в этом, но не мотивировала это, сказал член ГИК. Он предложил коллегам отменить решение территориальной комиссии и обязать повторно рассмотреть жалобу. Большинство членов Горизбиркома согласились с этим предложением. Против выступил член ГИК от КПРФ Андрей Беляков. По его мнению, ТИК вновь откажет в жалобе, но уже придумает аргументацию.

- Я бы предложил удовлетворить жалобу, но что-то мне подсказывает, что подобное решение не сможет пройти на сегодняшнем заседании, - отметил Беляков. 

Критически высказалась и член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская:

- Вернётся она (жалоба. - Прим. ЗАКС.Ру) к нам или не вернётся - это уже значения не имеет. Потому что жалоба была подана для того, чтобы принятое решение могло повлиять на подведение итогов голосования. Теперь это уже невозможно в таком порядке. 

После официального подведения итогов голосования их нельзя отменить по жалобе. Согласно законодательству, право на аннулирование результатов выборов имеет только суд. 

Также Горизбирком решил отправить на пересмотр жалобу Наталии Петраковой. Она обращалась в ТИК № 19 из-за того, что в УИК № 1298 ей не давали знакомиться с документами, рассказал Зацепа. По его словам, в решении территориальной комиссии тоже нет должной мотивировки.

София Саттарова


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