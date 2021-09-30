Горизбирком оставил без удовлетворения три жалобы на выборы

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 30 сентября решила не удовлетворять ни одной из поступивших жалоб, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Кандидатка в Законодательное собрание Любовь Дюве пожаловалась на решение территориального избиркома № 14 по ее жалобе на УИК № 293. На заседании Горизбиркома Дюве сообщила, что участковая комиссия перед голосованием в воинской части не прописала в реестре всех людей, кто подал заявление о "надомке". Это действительно является нарушением, но не выявлены факты для признания бюллетеней недействительными, заявил член ГИК Олег Зацепа. Ему возразила коллега от "Яблока" Ольга Покровская.

- Председатель ТИК Екатерина Александровна Абрамова прямо признала, что реестр не был заполнен, когда члены комиссии выходили для голосования. Мы помним норму закона, согласно которой количество выдаваемых бюллетеней может не более чем на 5% превышать количество граждан, поименованных в реестре. Мне интересно: как бюллетени-то выдавались? Там несколько сотен человек проголосовало вне помещения, - заявила Покровская.

Она проголосовала против отказа удовлетворять жалобу Дюве, но большинство членов Горизбиркома голосовали за.

Не удовлетворил ГИК и жалобу Анатолия Ларютина, члена с правом совещательного голоса, на ТИК № 52. Зацепа пояснил, что Ларютину не выдали правильно оформленную копию документа. Эту бумагу ТИК обязали предоставить члену комиссии.

Не удовлетворил Горизбирком жалобу Татьяны Смирновой. Она обратилась в ТИК № 29 из-за способа хранения сейф-пакетов в УИК № 2114, сообщил Зацепа. Он заявил, что жалобу Смирновой территориальная комиссия рассмотрела в соответствии с законом.

София Саттарова