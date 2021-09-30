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Новости 11:58

Роман Доброхотов объявлен в розыск: на него завели дело о незаконном пересечении границы

фото ЗакС политика Роман Доброхотов объявлен в розыск: на него завели дело о незаконном пересечении границы

Шеф-редактора The Insider* Романа Доброхотова объявили в розыск в рамках возбуждённого в его отношении уголовного дела о незаконном пересечении границы, уведомила "Дождь"** адвокат Юлия Кузнецова.

Она уточнила, что журналиста объявили в розыск ещё 23 сентября: соответствующее решение приняли следователи ФСБ. 

В рамках обозначенного дела с самого утра 30 сентября силовики проводят обыски у родственников Доброхотова - у его родителей, жены и сестры.

Напомним, что в ходе оперативных мероприятий, проводимых дома у самого Доброхотова ещё в июле, силовики изъяли в том числе его загранпаспорт.

*The Insider внесён Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов

**"Дождь" внесён Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов


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