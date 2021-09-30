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Минюст передумал требовать от Адвокатской палаты наказания для Павлова

фото ЗакС политика Минюст передумал требовать от Адвокатской палаты наказания для Павлова

Куйбышевский районный суд Петербурга 30 сентября прекратил производство по иску регионального управления Министерства юстиции к Адвокатской палате с требованием привлечь основателя правозащитной организации "Команда 29" Ивана Павлова к дисциплинарной ответственности. По сообщению объединенной пресс-службы судов Петербурга, истец отказался от иска. 

Ведомство через суд требовало у палаты привлечь Павлова к дисциплинарной ответственности за отказ давать расписку о неразглашении данных  в рамках уголовного дела в отношении журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. До этого Минюст дважды обращался к Адвокатской палате с подобным требованием. Члены квалификационной комиссии не нашли достаточных оснований для наказания. 

Напомним, весной 2020 года в отношении правозащитника завели уголовное дело по статье о разглашении данных предварительного следствия (ст. 310 УК РФ) за его выступления в СМИ с комментариями по делу Сафронова. Профессиональное сообщество выступило против уголовного преследования адвоката. В начале сентября правозащитник эмигрировал в Грузию. 


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