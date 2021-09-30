Минюст передумал требовать от Адвокатской палаты наказания для Павлова

Куйбышевский районный суд Петербурга 30 сентября прекратил производство по иску регионального управления Министерства юстиции к Адвокатской палате с требованием привлечь основателя правозащитной организации "Команда 29" Ивана Павлова к дисциплинарной ответственности. По сообщению объединенной пресс-службы судов Петербурга, истец отказался от иска.

Ведомство через суд требовало у палаты привлечь Павлова к дисциплинарной ответственности за отказ давать расписку о неразглашении данных в рамках уголовного дела в отношении журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. До этого Минюст дважды обращался к Адвокатской палате с подобным требованием. Члены квалификационной комиссии не нашли достаточных оснований для наказания.

Напомним, весной 2020 года в отношении правозащитника завели уголовное дело по статье о разглашении данных предварительного следствия (ст. 310 УК РФ) за его выступления в СМИ с комментариями по делу Сафронова. Профессиональное сообщество выступило против уголовного преследования адвоката. В начале сентября правозащитник эмигрировал в Грузию.