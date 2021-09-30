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Обеспокоенный пропажей фигуранта дела "Сети"* Иванкина, Лев Пономарёв* вышел в пикет в его поддержку

фото ЗакС политика Обеспокоенный пропажей фигуранта дела "Сети"* Иванкина, Лев Пономарёв* вышел в пикет в его поддержку

Известный российский правозащитник Лев Пономарёв*, обладающий статусом физлица-иноагента, вышел в пикет, требуя, чтобы силовики уведомили общественность о том, куда пропал осуждённый фигурант дела "Сети"** Максим Иванкин, делится SOTA.

Местонахождение Иванкина неизвестно с начала сентября.

Родные осуждённого полагают, что он мог пропасть из-за нового уголовного дела, которое возбудили по факту смерти в лесу под Рязанью Екатерины Левченко и Артёма Дорофеева. Укрывая Иванкина от общества, уверены его близкие, его могут склонять к даче признательных показаний.

Дорофеев являлся знакомым фигурантов дела "Сети", Левченко была его девушкой. Они пропали в одно время в окрестностях Рязани несколько лет назад. Позднее в одном из местных лесов нашли останки девушки.

О том, где могут находиться останки девушки, поведал журналистам фигурант дела "Сети" Алексей Полтавец. Он признался в убийстве Дорофеева и заявил, что Левченко якобы мог убить Максим Иванкин. 10 февраля он получил 13 лет тюрьмы по обвинению в участии в деятельности террористического сообщества и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

*Лев Пономарёв внесён Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов

**Организация признана террористической и запрещена в РФ

Фото: SOTA / Telegram


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