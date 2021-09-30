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Новости 12:57

Турчаку продлили полномочия сенатора

фото ЗакС политика Турчаку продлили полномочия сенатора

Псковское областное собрание депутатов на заседании 30 сентября делегировало в Совет Федерации секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака, говорится на сайте регионального парламента.

Кандидатуру единоросса поддержали 22 депутата. 

Турчак представлял в Совете Федерации парламент Псковской области с 2017 года. В 2020 году его избрали на должность первого заместителем спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

В 2009-2017 годах Турчак был губернатором Псковской области.

Накануне Законодательное собрание Петербурга продлило полномочия в Совфеде своего представителя Андрея Кутепова.


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