           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:05

"Они как бы есть, но их как бы и нет": "Явь" изобразила на стене дома на Мытнинской "выборы Шрёдингера"

фото ЗакС политика "Они как бы есть, но их как бы и нет": "Явь" изобразила на стене дома на Мытнинской "выборы Шрёдингера"

Петербургское арт-объединение "Явь" явило миру своё новое творение, на сей раз посвящённое злободневной теме прошедших в России выборов.

Работа носит название "Стрит-арт Шрёдингера": во дворе одного из дворов на Мытнинской улице художники нарисовали на стене краской-невидимкой слово "выборы", увидеть которое можно лишь в ультрафиолетовом освещении. При обычном дневном свете стена выглядит просто покрытой черной краской.

По задумке авторов, выборы "они как бы есть, но их одновременно как бы и нет".

"p.s. ждём коммунальщиков, закрашивающих эту пустую, в обычном свете, стену", - иронизируют в объединении.

Последняя работа "Яви" была посвящена "законопослушному" быту рядового россиянина.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости30 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru