Вишневский: Бельский не избрал сам себя, но прямое отношение к избирательному процессу имел

Лидер фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Борис Вишневский согласился, что при избрании нового председателя городского парламента Александра Бельского в депутаты мог возникнуть конфликт интересов. Об этом "яблочник" заявил в эфире "Эха Петербурга" 30 сентября.

- Он, конечно, не избрал сам себя, но как вице-губернатор, как в других регионах пишут, "по внутренней политике", он, конечно, имел прямое отношение к избирательному процессу. Я думаю, что тут конфликт интересов определенный имеет место, - сказал Вишневский.

Комментируя критику главы Центризбиркома Эллы Памфиловой в адрес организации выборов в Петербурге и Бельского лично, депутат заметил, что ему самому не хватало применения власти ЦИК в регионе. Вишневский выразил надежду, что комиссия примет участие в судах по оспариванию результатов голосования на отдельных участках.

Накануне Бельского избрали спикером Законодательного собрания седьмого созыва. На выборы он шел по общегородской части списка "Единой России". При этом кандидат оставался в должности вице-губернатора и курировал проведение выборов со стороны Смольного. ЦИК обратилась по этому поводу в Генпрокуратуру. Памфилова заявила, что в Петербурге на выборах возник конфликт интересов, а Бельский "избрал себя сам".

Сам вновь избранный спикер объяснил, что во время избирательной кампании, будучи членом городского правительства, работал в комиссии, которая оказывала содействие выборному процессу. По его словам, комиссия отвечала за вопросы безопасности, организации работы на участках, технической организации и т. д. Спикер отметил, что законность его выдвижения в ЗакС подтвердили юристы центрального аппарата "Единой России".