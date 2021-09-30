"Гражданину СССР" из Архангельской области дали условный срок по делу об экстремизме

Суд в Архангельской области приговорил 53-летнего жителя посёлка Удимский Котласского района Андриана Николаева к 2,5 года условного срока за публичное разжигание ненависти и вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ), информирует пресс-служба Следственного комитета по региону.

Кроме того, Николаеву запретили в течение двух лет оставлять записи в интернете.

Николаев уверен, что является "начальником народного комиссариата внутренних дел по Архангельской области" и "председателем исполнительного комитета Архангельской области". Российскую Федерацию он не признаёт и считает себя "гражданином СССР".

Дело в отношении Николаева возбудили в 2020 году: в его заметках в "ВКонтакте" следователи узрели агрессию и "эмоциональные оценки" группы лиц по признакам национальности и их отношения к религии.

Личное мнение Николаева уже не единожды доводило его до суда: ранее его привлекали к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

Также Росфинмониторинг внёс мужчину в реестр террористов и экстремистов (№ 7528).