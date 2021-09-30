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Новости 14:17

Дело в отношении журналистки Самусик прекратили

фото ЗакС политика Дело в отношении журналистки Самусик прекратили

Московские следователи прекратили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) в отношении корреспондентки издания SOTA Ники Самусик, которая летом 2021 года снимала перформанс акциониста Павла Крисевича на Красной площади, сообщила ЗАКС.Ру адвокат Катерина Тертухина 30 сентября. 

Решение о прекращении дела было принято еще 11 августа, но защите стало известно об этом только спустя полтора месяца. Силовики признали, что журналистка не участвовала в акции. Ходатайство о возврате изъятой фотокамеры Самусик удовлетворять не стали, так как сейчас с аппаратурой проводятся следственные действия. 

Накануне мурманские следователи вызвали на беседу родителей Самусик. Они хотели выяснить, известно ли им об акции, а также охарактеризовать дочь и Крисевича. 

Напомним, 11 июля в Москве петербургский акционист Павел Крисевич провел перформанс в поддержку политзаключенных. Стоя на Красной площади, он дважды выстрелил из охолощенного оружия в воздух, а затем - в сторону своей головы. Его и Самусик, снимавшую акцию, задержали. Оба стали подозреваемыми по статье о хулиганстве. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Крисевич находится в СИЗО. В начале сентября суд продлил ему арест на два месяца. 

Константин Леньков


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