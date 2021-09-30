ФСБ увезла на допрос отца и жену шеф-редактора The Insider*

Отца шеф-редактора The Insider* Романа Доброхотова Александра, а также его супругу Екатерину Игнатову увезли на допрос в ФСБ, сообщает "ОВД-Инфо"**.

Обыск в квартирах обоих родственников Доброхотова завершён, у них изъяли технику.

Приехавшего к зданию ФСБ, где должен начаться допрос, адвоката от "ОВД-Инфо" Сергея Тельнова не пускают внутрь. Силовики утверждают, что родственники журналиста якобы о защите не просили.

Параллельно адвокат Доброхотова Юлия Кузнецова пытается "пробиться" к его отцу.

Об обысках дома у родных Романа Доброхотова стало известно утром 30 сентября. Мероприятия проходили в рамках дела о незаконном пересечении границы РФ, возбуждённого в его отношении.

*The Insider внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**"ОВД-Инфо" внесено Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента