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Новости 14:54

На обслуживание путинской яхты "Чайка" с сентября по декабрь выделили 21,5 млн рублей

фото ЗакС политика На обслуживание путинской яхты "Чайка" с сентября по декабрь выделили 21,5 млн рублей

Транспортный комбинат "Россия", подведомственный управлению делами президента, заключил ещё один контракт на сумму 21,5 млн рублей на эксплуатацию яхты "Чайка". Соответствующую информацию обнаружил Telegram-канал "Можем объяснить" на портале госзакупок.

На обслуживание плавсредства ранее уже выделяли почти 66 млн рублей. Новый контракт касается периода с сентября по декабрь.

Согласно условиям, ежемесячный уход за яхтой будет стоить 4,3 млн рублей, в декабре сумма возрастёт до 8,3 млн рублей.

Подряд достался компании "Новошип", которая систематически выигрывает тендеры управделами президента. Общая сумма заключённых с ней контрактов - свыше 1,5 млрд рублей.

Добавим, что на 54-метровой "Чайке" Владимир Путин встречался со своим белорусским визави Александром Лукашенко в Сочи.


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