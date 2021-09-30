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Новости 15:20

ФСБ объявила главреда The Insider Доброхотова в розыск

фото ЗакС политика ФСБ объявила главреда The Insider Доброхотова в розыск

Следственное управление ФСБ объявило главного редактора The Insider* Романа Доброхотова в розыск, передает "ОВД-Инфо"**. Служба объявила, что ему вменяют незаконное пересечение границы, передает "Интерфакс".

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлен и задокументирован факт незаконного пересечения в августе 2021 года государственной границы Российской Федерации в направлении Украины главным редактором интернет-издания "The Insider" Романом Доброхотовым при посредничестве иных лиц", - заявили в ФСБ.

В отношении Доброхотова возбуждено дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы). Его собираются объявить в розыск.

Утром 30 сентября сотрудники ФСБ пришли с обысками к родственникам Доброхотова. Отца и жену журналиста увезли на допрос, адвокатов внутрь не пускают.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
**Внесено в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов


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