Мосгорсуд изменил приговор Любови Соболь по "санитарному делу"

Мосгорсуд ужесточил приговор Любови Соболь по "санитарному делу", сообщил в Twitter адвокат Владимир Воронин.

Раньше Соболь, чтобы сменить место жительство, нужно было уведомлять надзирающий орган. Теперь Мосгорсуд указал, что это ей нужно будет согласовывать. В остальной части приговор оставлен без изменений.

Преображенский суд Москвы в начале августа назначил Соболь полтора года ограничения свободы, признав виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Ей запрещено покидать дом ночью, посещать массовые мероприятия, уезжать за пределы Москвы и Подмосковья без уведомления органов.

Напомним, фигурантов "санитарного дела" обвиняли в подстрекательстве к нарушению ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм). По версии следствия, оппозиционеры, организовавшие несогласованную акцию 23 января в поддержку арестованного Алексея Навального, создали угрозу массового заражения граждан коронавирусом.