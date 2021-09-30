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Минюст снова потребовал у Адвокатской палаты наказать Павлова

фото ЗакС политика Минюст снова потребовал у Адвокатской палаты наказать Павлова

Министерство юстиций 30 сентября в третий раз обратилось в Адвокатскую палату Петербурга с требованием привлечь бывшего руководителя правозащитной организации "Команда 29" Ивана Павлова к дисциплинарной ответственности, сообщил правозащитник в своем Telegram-канале. 

В пресс-службе Адвокатской палаты сообщили ЗАКС.Ру, что пока не знают деталей нового обращения, но отметили, что их позиция по этому вопросу не изменилась. Ранее представители профессионального сообщества не нашли в действиях Павлова оснований для разбирательства, а также выступили против уголовного преследования в отношении коллеги за отказ давать расписку о неразглашении данных в рамках уголовного дела о госизмене. В своем Telegram-канале юрист уточнял, что расписывался лишь о неразглашении тех данных, которые представляют гостайну, а не любых сведений о процессе. 

Минюст попытался добиться реакции Адвокатской палаты через Куйбышевский районный суд, но 30 сентября отказался от иска. 

Константин Леньков


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