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Новости 17:57

Петербуржцев приглашают сдать кровь в донорскую субботу

фото ЗакС политика Петербуржцев приглашают сдать кровь в донорскую субботу

Смольный приглашает петербуржцев принять участие в ежемесячной донорской субботе на Городской станции. 

Сдать кровь 2 октября можно на Городской станции переливания крови на Московском проспекте, 104. Принимать доноров будут без предварительной записи с 09:00 до 13:00. 

Донором может стать любой совершеннолетний дееспособный гражданин России весом более 50 кг и не имеющий противопоказаний к донации. Информация и полный список рекомендаций по подготовке доступны на сайте станции.

Губернатор Александр Беглов заявил, что в стационарах Петербурга должен быть достаточный запас крови, и городское правительство всегда будет поддерживать донорские акции. По его словам, ежегодно переливание крови в Петербурге требуется более 50 тысячам пациентов.

Донорские субботы проходят на Городской станции переливания крови раз в месяц в течение десяти лет. В 2021 году в них приняли участие более шести тысяч человек. Станция публикует "донорский светофор", который показывает, какие группы крови есть в запасах, а каких остро не хватает. С мая 2020 года станция также заготавливает антиковидную плазму для лечения пациентов с коронавирусом. 

 


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